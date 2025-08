Ivone dos Santos, 69 anos

A boleira contou que está solteira há dois anos, e é bastante criteriosa na hora de escolher um parceiro: "Me considero bonita e não me troco por uma jovem!" Ela ama dançar, é passista e destaque de escola de samba, e encontrou no programa a oportunidade de conhecer alguém com os mesmos gostos. Ela dançou 'Fly Me To The Moon', do Frank Sinatra, com Antônio no palco. Eles flutuaram na dança, com elegância impecável, e apesar de não dar match, rolou amizade!

Reprodução/RECORD