Metralhadora de pérolas

Marco Luque estava especialmente inspirado! Logo no primeiro casal, notou que eles tinham muito em comum: "Esse pré-match promete!". Em seguida, lembrou que os dois falaram sobre empatia, e brincou que não sabia o significado da palavra. Quando Marisa explicou que era um se colocar no lugar do outro, ele soltou: "Isso para mim é teletransporte". Mas ninguém conseguia parar o humorista, que emendou a piada sobre os solteiros da área da saúde: "Eles têm chance de sair novamente, nem que seja tomar um soro junto". A plateia foi ao delírio com as tiradas dele!

Reprodução/PlayPlus