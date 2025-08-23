‘Irmãos?’ Fãs repercutem foto de Felipe Andreoli no casamento de Marco Luque
Os seguidores do apresentador do Love & Dance não deixaram passar batido a semelhança entre os amigos
O apresentador do Love & Dance, Felipe Andreoli, movimentou as redes sociais ao compartilhar um registro especial na festa de casamento do amigo e comentarista do dating show, Marco Luque. Com sorriso largo, Andreoli celebrou a união e deixou uma mensagem carinhosa: “Te amo, maninho. Feliz de estar neste momento especial da sua vida. Não somos irmãos, mas somos”.
A publicação rapidamente rendeu comentários divertidos dos fãs, que sempre comentam da semelhança entre os dois. “Quem é o caçula?”, brincou um seguidor. Já outra internauta foi ainda mais direta: “São gêmeos”.
Entre as mensagens, também teve espaço para emoção. Uma admiradora comemorou a amizade de longa data dos apresentadores: “Sou fã desde o primeiro programa de vocês. Fico feliz em ver que ainda são amigos”.
Confira a publicação:
O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!
Relembre o sexto episódio do dating show:
1 / 8