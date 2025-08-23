‘Irmãos?’ Fãs repercutem foto de Felipe Andreoli no casamento de Marco Luque Os seguidores do apresentador do Love & Dance não deixaram passar batido a semelhança entre os amigos Novidades|Do R7 23/08/2025 - 03h22 (Atualizado em 23/08/2025 - 03h22 ) twitter

Felipe Andreoli postou foto nas redes sociais parabenizando o amigo Marco Luque pelo casamento Reprodução/Instagram

O apresentador do Love & Dance, Felipe Andreoli, movimentou as redes sociais ao compartilhar um registro especial na festa de casamento do amigo e comentarista do dating show, Marco Luque. Com sorriso largo, Andreoli celebrou a união e deixou uma mensagem carinhosa: “Te amo, maninho. Feliz de estar neste momento especial da sua vida. Não somos irmãos, mas somos”.

A publicação rapidamente rendeu comentários divertidos dos fãs, que sempre comentam da semelhança entre os dois. “Quem é o caçula?”, brincou um seguidor. Já outra internauta foi ainda mais direta: “São gêmeos”.

Entre as mensagens, também teve espaço para emoção. Uma admiradora comemorou a amizade de longa data dos apresentadores: “Sou fã desde o primeiro programa de vocês. Fico feliz em ver que ainda são amigos”.

Confira a publicação:

‌



O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Relembre o sexto episódio do dating show:

O público matou as saudades do Love & Dance com um episódio que misturou emoção, risadas, beijo e até desmaio! O programa rendeu diversão de sobra e boas histórias. Confira o resumo!