Joaquim Lopes e Pocah dão dicas para o match perfeito no Love & Dance Ao lado de Marisa Orth, o ator e a cantora animam o programa deste domingo (22), a partir das 18h15, na RECORD Novidades|Do R7 20/06/2025 - 17h35 (Atualizado em 20/06/2025 - 17h35 )

Os convidados Joaquim Lopes e Pocah deram dicas valiosas para os participantes arrasarem na dança e no match Reprodução/Instagram

Vai umas dicas para o match perfeito? O apresentador e chef Joaquim Lopes e a cantora Pocah marcam presença no Love & Dance deste domingo (22) como convidados especiais, e nos bastidores do programa fizeram questão de dar bons conselhos para quem está na “pista em busca de um amor”.

O ator comentou que acredita que os participantes devem vir abertos para a experiência e não impor um ritmo na outra pessoa, mas tentar entender o que o corpo dela está tentando te dizer durante a dança, e aí, sim, encontrar uma sincronia.

Já a cantora afirmou que é preciso dançar com confiança e usar o poder do seu olhar um com o outro.

Os fãs do programa se mostraram empolgados com as opiniões dos convidados e já declararam que estão ansiosos com o novo episódio:

“Vai ser top”, disse uma. “Não posso perder esse programa”, comentou outra.

Confira o post abaixo:

E você? Não vai ficar de fora dessa, não é?

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

