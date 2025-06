Naldo Benny e Moranguinho são os convidados do Love & Dance deste domingo (15) Com apresentação de Rafa Brites e Felipe Andreoli, e participação fixa de Marisa Orth, o dating show chega com seu segundo episódio Novidades|Do R7 13/06/2025 - 13h51 (Atualizado em 13/06/2025 - 13h51 ) twitter

Segundo episódio de Love & Dance traz Naldo Benny e Moranguinho como comentaristas convidados Antonio Chahestian/RECORD

O segundo episódio do Love & Dance que vai ao ar neste domingo (15), promete mexer ainda mais com o coração do público ao trazer para o centro do palco não apenas a dança e a emoção, mas também um casal que vive o amor dentro e fora dos holofotes: Naldo Benny e Ellen Cardoso, a Moranguinho. Juntos com Marisa Orth, os convidados especiais comentam as apresentações da noite compartilhando suas próprias experiências sobre paixão e parceria.

Na atração, comandada por Rafa Brites e Felipe Andreoli, a trilha sonora é uma verdadeira viagem entre épocas, estilos e intensidades. Clássicos internacionais e hits contemporâneos se encontram no palco em coreografias que traduzem sentimentos, como o charme de Fly me to the moon, na icônica voz de Frank Sinatra que resgata o romantismo nostálgico das grandes canções de amor. Na MPB, Ainda bem, de Marisa Monte, traz a doçura e a gratidão de quem encontra um amor verdadeiro.

A batida envolvente do piseiro chega com Meu pedaço de pecado, sucesso de João Gomes, que aquece o público com a energia do ritmo. Já Tattoo, da sueca Loreen, adiciona uma camada de intensidade dramática e sensualidade pop para fechar o programa com muita emoção. O resultado é uma noite na qual a dança é a linguagem do amor – e o amor, o grande protagonista. Será que o Love & Dance terá muitos ‘matches’?

Love & Dance, com exibição aos domingos, a partir das 18h, é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção artística de Cesar Barreto.

Relembre tudo o que rolou no primeiro episódio:

A estreia do Love & Dance foi impressionante! O programa caiu nas graças do público, entregando muitos momentos emocionantes, química entre os participantes e uma chuva de comentários divertidos.