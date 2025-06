Veja provas de que Naldo Benny e Moranguinho mandam bem tanto no ‘Love’ quanto no ‘Dance’ Eles são os convidados especiais deste domingo (15) Novidades|Do R7 13/06/2025 - 15h40 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h40 ) twitter

Não perca o segundo episódio do dating show

O palco do Love & Dance vai ficar pequeno para esse casalzão: Naldo Benny e Ellen Cardoso, a Moranguinho, são os convidados do programa neste domingo (15). Eles estão casados há 12 anos, e são especialistas tanto em dança, quanto no amor. Dúvida? A gente prova!

Que tal um show de sincronia ao som do hit do cantor? O casal brilhou depois de um treino pesado, fazendo coreografia para Love, Love, sucesso de Naldo e Melody.

E em clima de romance? O casal manda bem também! Naldo mostrou como surpreender a esposa é importante na relação, mesmo em dias comuns. Ele preparou taças de vinho, música romântica e puxou Moranguinho para a dança ao som de seu hit Outra Vez. Rolou até beijão!

E será que eles acompanham dançarinas profissionais? Com certeza! Os dois arrasaram nos passinhos de funk: “Dançar uma música especial com pessoas especiais”, escreveu o cantor na postagem.

E será que com todo esse repertório de dança, eles vão dar uma palinha no palco do dating show? Acompanhe o programa e fique de olho!

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Emoção, beijos e risadas! Confira o resumão do primeiro episódio de Love & Dance:

