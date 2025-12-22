Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Veja as 5 coreografias do último Love & Dance e escolha a sua preferida!

O destaque ficou com Julianna, que dançou duas vezes e precisou se decidir entre Luis e Patrick

Love & Dance|R7 Conteúdo e Marca

  • Google News
Julianna dançou duas vezes e gostou dos seus pretendentes

O ‘Love & Dance’ está emocionante! Neste último final de semana, 5 duplas se apresentaram diante dos jurados e mostraram para o público se havia ou não química entre eles e se eles tem ritmo na ponta do pé! Confira as belíssimas coreografias dos nossos participantes e vote na que você gostou mais!

Silvia e Carlos


Julianna e Luis

Julianna e Patrick


Rosana e Maurício

Rafa Brites e Felipe Andreoli


Diz para a gente: de qual dança você gostou mais?

Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades do reality que une casais a partir do amor e da dança!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.