Alegria e carisma motivam a segunda dupla do Love & Dance

A segunda dupla deste domingo (17) foi Sean e Helen. Enquanto o empresário vive uma vida agitada, a analista de RH lamenta estar solteira há mais de dois anos. Para ambos, o carisma e a alegria são essenciais para uma relação de sucesso. Agora, os dois buscam no palco do Love & Dance o amor da sua vida. Eles dançam ao som de "Love Yourself", de Justin Bieber. Como será que eles se saíram? Confira!



