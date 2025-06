Andrey tem chance dupla para se apaixonar no Love & Dance

De engenheiro a comediante. Andrey, de 25 anos, afirma que a alegria dele é fazer as pessoas felizes e terá, nos palcos do Love & Dance, a chance de encontrar o amor! Mas, dessa vez, o participante terá duas oportunidades. Uma com Helena, e outra com a Bruna. Quem ganhará o coração do rapaz?



