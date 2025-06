Um carioca e uma mineira, ambos com o mesmo intuito: vontade de encontrar um amor. E não teria um lugar melhor do que o Love & Dance. O dupla dançará ao som de "Nosso Primeiro Beijo", de Glória Groove. Será que após a dança vai rolar esse esperado beijo? Confira!



