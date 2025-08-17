Logo R7.com
Chance dupla: Sean dança novamente no palco do programa com outra pretendente

Anny Moretti diz que sempre gostou de ter alguém, mas está solteira há alguns anos

Love & Dance|Do R7

Sean Sumida tirou a sorte neste domingo (17) e pode buscar o amor em duas oportunidades. Isso porque o empresário tem duas oportunidades de match. Dessa vez, a dança é com Anny Moretti, uma recepcionista de eventos que busca um homem esportista e de bem com a vida. Sean, que também já foi atleta da seleção brasileira de Kung Fu, pode ser um partidão para Anny. Será que rola química nessa dança? Veja!

