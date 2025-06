Confira como foram os ensaios de Luara e Guilherme

Você acha que não teria o Rei do Pop no Love & Dance? Achou errado! Os coreógrafos Carol Crespo e Paulo Victor entenderam perfeitamente o que os participantes queriam e montaram uma dança envolvente, que promete chacoalhar o palco. Veja como foram os ensaios de Luana e Guilherme.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!