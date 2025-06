Confira se Pietro conquistou o coração de Sonali no Love & Dance

Para essa ocasião, a música escolhida não poderia ser diferente do que "A Thousand Years", de Christina Perri, um clássico dos casamentos no Brasil. Isso porque era tudo ou nada para Pietro. Mas, mesmo com a surpresa, Sonali não deu match com o amigo. A negativa deixou todos os presentes incrédulos. Contudo, o protocolo foi quebrado, os participantes disseram que sentiam o mesmo um pelo outro, mesmo a bancária dizendo que é algo passado. Agora resta saber se, após o programa, eles tiveram algum date.



