Descubra qual pretendente conquistou o coração de Yumi

Que decisão difícil! Tanto para o público, quanto para os jurados, a decisão da fisioterapeuta era muito complicada, já que as duas danças foram marcantes. De um lado, a técnica de Walter, que é professor de dança. Do outro, o cuidado e carinho de Rodrigo. E, para Yumi, a primeira dança foi a melhor e ela escolheu Walter. Contudo, faltava saber se o professor também iria querer o encontro. Na hora da decisão, a ansiedade tomou conta de todos, até as duas respostas positivas aparecerem no telão! Essa foi a primeira dupla a dar match neste domingo (22).



