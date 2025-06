Mesmo com a tensão tomando conta de ambos, o resultado da dança impactou os jurados, e o resultado não teria como ser outro... deu match! E muito mais que isso, após um longo abraço, a dupla deu um beijo no palco e movimentou a plateia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!