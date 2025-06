Deu Match? Descubra se Marcelo e Mayara terão um segundo encontro

E o Love & Dance deste domingo (15) deu show! Com três matchs e apenas um encontro negado. O último foi o de Marcelo e Mayara, que dançaram de uma forma mais alegre, um tanto quanto descoordenada, mas foi o que, segundo eles mesmos, fez com que eles sentissem que havia química entre a dupla! Agora, eles terão um segundo encontro para tentar, de alguma forma, dar sequência ao amor!



