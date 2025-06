Deu samba? Veja como foi a apresentação de Valéria e Paulinho

Mesmo depois de levar inúmeras "flechadas" do olhar de Paulinho, o match não veio. A dupla encantou a plateia e os jurados, que acreditavam que os dois sairiam do palco com um encontro marcado. Mas, não foi o que Paulinho sentiu. "Não foi do jeito que eu esperava", disse o professor de dança. E, mesmo com a negativa, Valéria completou dizendo que, mesmo nervosa, para ela foi tudo incrível.



