Do online, para os palcos do Love & Dance! Conheça a história de Chris e Willian

Chris Pavani e Willian Furaste têm vidas totalmente diferentes. A promotora de eventos está solteira há alguns anos e tem buscado o amor, o que levou a uma conexão pela internet com Willian. Contudo, Chris não faz ideia de que o rapaz estará nos palcos do programa com ela. A música "Feeling Good", de Nina Simone, vai embalar esse encontro repleto de emoções. Como será que a dupla se saíra?



