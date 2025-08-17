Logo R7.com
Do online, para os palcos do Love & Dance! Conheça a história de Chris e Willian

Dupla se conheceu na internet e se encontrarão pela primeira vez no programa

Love & Dance|Do R7

Chris Pavani e Willian Furaste têm vidas totalmente diferentes. A promotora de eventos está solteira há alguns anos e tem buscado o amor, o que levou a uma conexão pela internet com Willian. Contudo, Chris não faz ideia de que o rapaz estará nos palcos do programa com ela. A música "Feeling Good", de Nina Simone, vai embalar esse encontro repleto de emoções. Como será que a dupla se saíra?

