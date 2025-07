Em sua segunda apresentação, Paulo dança com Marina no Love & Dance

Não satisfeito em dançar uma vez, Paulo tirou a sorte grande e teve outra oportunidade para encontrar sua paixão no Love & Dance. Dessa vez, a dança foi com Marina, de 33 anos. Ambos afirmam que a dança faz bem para a alma e que o hip hop os completa. Confira como foi a apresentação da dupla!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!