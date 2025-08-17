Entregaram tudo! Chris e Will se beijam no palco do Love & Dance

Com toda a história envolvida, a dança não tinha como ser diferente. A tensão de Chris ficou nítida, enquanto Will aparentou ansiedade para se revelar. Quando os olhos se fixaram, a desconcentração tomou conta da dupla, que caíram na risada. Mas, voltaram, concluíram a dança e, no final, a dupla deu um beijo que levou todos ao delírio. A emoção levou até o comentarista fixo, Marco Luque, às lágrimas. Para Lexa, o beijo foi como um gol do Brasil em Copa do Mundo.



