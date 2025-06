Eu, você e uma casinha? Veja se a dupla Humberto e Layne deu match

Será que a música de Glória Groove vai ajuda no match dos participantes? Seria difícil dizer que não, já que desde o começo da dança, Layne não tirava o sorriso do rosto e Humberto aparentava corresponder. Na hora da decisão, um choque: Layne disse sim, já Humberto disse não. Para o gerente de projetos, o que fez ele dar não para o match, foi a falta de conexão. "Não vou desistir nunca de buscar o meu amor", disse Layne.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!