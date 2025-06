Hora da escolha: Luara decide se vai ficar com Guilherme ou Gabriel

O momento mais difícil para Luara chegou: ela terá que escolher entre Guilherme, o primeiro concorrente, ou Gabriel, o segundo. Sem muito mistério, a química das danças deixou claro a escolha e Luara decidiu por Guilherme. O que foi correspondido e o primeiro 'match' da primeira temporada do Love & Dance foi concretizada com sucesso! Depois do resultado, o casal surpreendeu a todos e se beijou no palco do programa.



