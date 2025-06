Júri do Amor! Naldo e Moranguinho são os jurados do Love & Dance deste domingo (15) Juntos com Marisa Orth, casal julgará a performance dos solteiros que estão em busca de um amor

Love & Dance|Do R7 15/06/2025 - 20h11 (Atualizado em 15/06/2025 - 20h11 ) twitter

