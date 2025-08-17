Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Marco Luque se junta a Marisa Orth e vira comentarista fixo do Love & Dance

Além de nova dinâmica, o programa conta com Marco Luque como comentarista oficial

Love & Dance|Do R7

O Love & Dance deste domingo (17) conta com novidades. Além do clima de descontração e de paquera, o programa conta com um novo integrante: Marco Luque será comentarista fixo ao lado de Marisa Orth. Além deles, a artista Lexa completa o time de comentaristas.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • rafa-brites
  • felipe-andreoli
  • marisa-orth
  • love-dance

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.