Marco Luque se junta a Marisa Orth e vira comentarista fixo do Love & Dance
Além de nova dinâmica, o programa conta com Marco Luque como comentarista oficial
O Love & Dance deste domingo (17) conta com novidades. Além do clima de descontração e de paquera, o programa conta com um novo integrante: Marco Luque será comentarista fixo ao lado de Marisa Orth. Além deles, a artista Lexa completa o time de comentaristas.
