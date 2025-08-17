Marco Luque se junta a Marisa Orth e vira comentarista fixo do Love & Dance

O Love & Dance deste domingo (17) conta com novidades. Além do clima de descontração e de paquera, o programa conta com um novo integrante: Marco Luque será comentarista fixo ao lado de Marisa Orth. Além deles, a artista Lexa completa o time de comentaristas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!