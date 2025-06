Match ou não? Descubra se a energia de Amanda bateu com a de Rodrigo

Após a apresentação de Amanda e Rodrigo ter emocionado a todos, a apreensão tomou conta do palco do Love & Dance. Isso porque ficou na mão dos dois a escolha de dar 'match' ou não. E a decisão deixou todos chocados! Enquanto Amanda acreditou que eles se dariam bem juntos, Rodrigo pensou o contrário. "Eu senti muita conexão na dança, gostei muito de dançar com você, mas eu não senti a conexão que eu esperava para um relacionamento", justificou o enfermeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!