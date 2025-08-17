Não deu! Vitória e Charleston dão show de dança, mas não se conectam no Love & Dance

Mesmo com uma dança animada e cativante, os dançarinos concordaram que a conexão não foi suficiente. Essa situação ocasionou algo inédito no Love & Dance: ambos deram 'não'. Para Marco Luque, a sensação que ficou é que tanto Vitória quanto Charleston focaram apenas na dança e não demonstraram surpresa quando se olharam.



