Não perca a estreia de Love & Dance, dia 8 de junho, na RECORD

Pessoas comuns, treinadas por bailarinos profissionais, participarão do Love & Dance em busca de um grande amor. O programa vai contar com convidados especiais e terá comentários de Marisa Orth. A apresentação ficará a cargo de Rafa Brites e Felipe Andreoli. Você não pode perder! É dia 8 de Junho, 18h, na tela da RECORD.



