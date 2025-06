Pela primeira vez no Love & Dance, os dois candidatos deram "não" e o date não vai acontecer. Ao que parece, o erro de Paulo na coreografia fez com que Tatiana optasse por não dar o match. Contudo, ela avalia outra possiblidade. "[A dança] é como se apaixonar novamente", disse Tatiana.



