Pedro escolhe Beatriz, mas sai de coração partido

Após dançar com Kauane e Beatriz, Pedro decidiu escolher a segunda opção. A dança em si, trouxe muito olhar, desejo e emoção. Mas foi só o que pareceu. Na hora da resposta, Pedro deu sim, mas Beatriz deu não. Questionada do porquê da resposta, a atriz disse que não sentiu conexão o suficiente. "Eu estava aberta, mas eu preciso ser sincera", completou Beatriz.



