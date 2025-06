Pocah e Joaquim Lopes são os jurados do Love & Dance deste domingo (22)

Chega o domingo e mais um Love & Dance está no ar! Dessa vez, os convidados para julgar as apresentações dos solteitos é a cantora Pocah e o ator e apresentador Joaquim Lopes. Os convidados prometeram levar emoção e leveza ao palco do programa, que é comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli. Confira!



