Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Primeira dupla do Love & Dance deste domingo (17) busca viver o amor novamente

Carlos e Roseli dizem que química para relacionamento pode ser gerada apenas com olhares

Love & Dance|Do R7

Carlos Negrão e Roseli Luz são os primeiros solteiros a embalar este domingo (17) no palco do Love & Dance. Para ambos, o movimento e a dança são os fatores que movem o ser humano. Além disso, para eles, a química gerada pela dança pode ocorrer apenas com olhares. A dupla dança ao som de "Olha", de Maria Bethânia. Será que vai rolar o match?

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • love-dance

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.