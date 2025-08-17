Primeira dupla do Love & Dance deste domingo (17) busca viver o amor novamente

Carlos Negrão e Roseli Luz são os primeiros solteiros a embalar este domingo (17) no palco do Love & Dance. Para ambos, o movimento e a dança são os fatores que movem o ser humano. Além disso, para eles, a química gerada pela dança pode ocorrer apenas com olhares. A dupla dança ao som de "Olha", de Maria Bethânia. Será que vai rolar o match?



