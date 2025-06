Química que fala? Héricka e Guilherme dão 'match' e se beijam no palco do Love & Dance

Como diz Ed Sheeran na música "Perfect", dançada por Héricka e Guilherme, 'eu encontrei um amor para mim'. Depois da dança, o empresário não escondeu a emoção em poder ter a possibilidade de conhecer melhor a influenciadora. A decisão, que foi unânime, surpreendeu a todos. E não parou por aí! Para animar ainda mais o público, os dois celebraram o 'match' com um beijão no palco do Love & Dance. Veja como foi!



