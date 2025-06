Rafa Brites e Andreoli apresentam os jurados do Love & Dance

Love & Dance está no ar e com ele, o amor também. Na semana do Dia dos Namorados, oito solteiros buscam, através da dança e da música, encontrar o seu par perfeito. Para comentar as performances, Marisa Orth assume a cadeira de jurada fixa do programa. Nesta semana, os convidados são a atriz Suzana Alves e o humorista Marco Luque. Confira!



