Roseli diz que se sentiu realizada no palco, mas que dança não a cativou

A dupla emocionou na dança, mas para ela não foi o suficiente para o match

Love & Dance|Do R7

A primeira dupla do Love & Dance deste domingo (17) emocionou a todos. Os dançarinos apresentaram muita classe e demonstraram dedicação na dança. Contudo, para Roseli, não foi o suficiente para que rolasse o match. Já para Carlos, a dança foi ótima e lamentou ter recebido o não da esteticista.

