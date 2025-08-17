Sean e Anny não dão match no Love & Dance
Após duas danças, empresário escolheu a recepcionista, que não retribuiu
Para Sean, a escolha era clara: Anny Moretti. Isso porque, segundo ele, a dança com a recepcionista teve mais química e a desenvoltura foi melhor. Mas, para Anny, não foi o suficiente. Já Helen, que não foi escolhida por Sean, acredita que também faltou um pouco de química entre eles e que, talvez, o nervosismo tenha atrapalhado na hora da dança.
