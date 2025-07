Será que teve match? Marina é a escolhida por Paulo

Uau! Paulo e Marina tiraram o fôlego de quem acompanhou a dança, e a decisão do fotógrafo não surpreendeu ninguém. Paulo optou por Marina e a decisão sobre ter o date ou não deixou todos os presentes ansiosos. Até que a confirmação veio com o sim. Questionada sobre os sentimentos que moveram Marina a dar sim, ela disse: "Eu queria lembrar de novo daquele primeiro momento", dando a entender que foi amor à primeira vista. "Independente de qualquer coisa, isso aqui vai ficar na nossa memória para sempre", completou Paulo.



