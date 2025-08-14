Solteiros mostram ritmo e buscam o amor no Love & Dance deste domingo (17)

Neste domingo (17), às 18h15, o Love & Dance promete unir música, movimento e romance. Solteiros chegam ao palco com ritmo e disposição para encontrar um par especial, sob os comentários de Marisa Orth e Marco Luque, com participação da convidada Lexa. Prepare-se para histórias, encontros e muita dança. Não perca!



