Surpresa! Convidados se arriscam na dança

E até mesmo a apresentadora Rafa Brites foi pega de surpresa pela produção do Love & Dance! Isso porque os convidados do programa deste domingo (15), Naldo Benny e Ellen Cardoso, a Moranguinho, se apresentaram e deram um show no palco ao som de "I Will Always Love You", de Whitney Houston. Confira a apresentação dos jurados!



