Vanessa Lopes e Celso Zucatelli são os convidados do Love & Dance deste domingo (6)

O amor e a dança voltam a se entrelaçar neste domingo (6) em mais uma edição do Love & Dance, programa comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli. A noite promete ser repleta de emoção com a participação especial de dois convidados que devem adicionar ainda mais carisma e sensibilidade à disputa: a influenciadora e dançarina Vanessa Lopes e o jornalista Celso Zucatelli. Ao lado de Marisa Orth, jurada fixa, os convidados acompanham de perto as performances dos participantes no palco, mergulhando nas histórias e nos movimentos que embalam cada apresentação.



