Vitória e Charleston topam desafio do Love & Dance e compartilham o desejo de construir uma família

A dupla dançará "Échame La Culpa", de Luis Fonsi e Demi Lovato, no palco do programa

Love & Dance|Do R7

Vitória Nader e Charleston Alessandro são os últimos a se apresentarem no Love & Dance deste domingo (17). Para eles, o sonho de constituir uma família é o que os movem para continuar buscando o amor. A dupla dançará "Échame La Culpa", de Luis Fonsi e Demi Lovato. Como será que eles se saíram?

