"As vantagens de casar cedo" é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (6) Renato e Cristiane Cardoso mostram que além de construir uma vida juntos, o casal terá menos bagagens emocionais que possam atrapalhar um relacionamento, entre outras, que serão explicadas no programa

Renato e Cristiane Cardoso contam sobre as vantagens de oficializar uma relação Renato e Cristiane Cardoso contam sobre as vantagens de oficializar uma relação (Demétrio Koch)

No programa The Love School - Escola do Amor do próximo sábado (6), Renato e Cristiane Cardoso abordam o tema: "As vantagens de casar cedo". Para muitos, o casamento é um dos passos mais importantes em uma relação. É ele que oficializa um compromisso que se tem com o seu parceiro.

Mas algumas pessoas acreditam que antes de dar esse passo é necessário, antes de qualquer coisa, obter conquistas profissionais e financeiras. Por conta disso, acabam casando mais tarde e acumulando, muitas vezes, traumas e experiências ruins. Porém, elas não sabem que existem muitas vantagens em tomar essa decisão, como, por exemplo, o casal ter a possibilidade de construir uma vida juntos e ter menos bagagens emocionais que possam atrapalhar um relacionamento, entre outras, que serão explicadas no programa.

O The Love School - Escola do Amor é apresentado por Renato e Cristiane Cardoso, e vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.