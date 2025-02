‘Bloco dos arrependidos: o que ninguém fala do carnaval’ é o tema do The Love School - Escola do Amor No programa deste sábado (1º), Renato e Cristiane Cardoso mostram os conflitos gerados nos relacionamentos nesta época do ano Love School Escola Amor|Do R7 28/02/2025 - 10h38 (Atualizado em 28/02/2025 - 10h38 ) twitter

Renato e Cristiane Cardoso explicam que a folia pode gerar muita briga entre casais Demétrio Koch/RECORD

Neste sábado (1°), no The Love School - Escola do Amor, Renato e Cristiane Cardoso abordam um tema importante: Bloco dos Arrependidos: O Que Ninguém Fala do Carnaval.

O casal da semana é composto por Patrícia e Fernando. Ela foi organizadora de bloquinhos e, no passado, teve vários relacionamentos, sempre traindo seus ex-namorados durante as festas carnavalescas. Chegava a acordar no dia seguinte sem lembrar nem de como retornara para casa.

O foco do programa será refletir sobre os problemas do Carnaval. Muitos se entregam à busca pela felicidade imediata, querem aproveitar a festa de forma desenfreada, sem limites, o que frequentemente leva a traições e, posteriormente, à grande sensação de arrependimento.

Serão apresentados casos de casais famosos que se separaram durante esse período, além de estatísticas que envolvem crimes, acidentes, doenças, brigas e até mortes relacionadas ao Carnaval. Tudo isso revela o que acontece “por trás da máscara” dessa ilusão de prazer.

The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.