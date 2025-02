‘Casamento: sonho ou fim da aventura?’ é o tema do The Love School - Escola do Amor Neste sábado (15), Renato e Cristiane Cardoso compartilham a história de Gabrielle e Rômulo, que superaram desafios para viver uma união feliz Love School Escola Amor|Do R7 14/02/2025 - 09h31 (Atualizado em 14/02/2025 - 09h34 ) twitter

Cristiane e Renato Cardoso falam sobre superar desafios para viver uma união feliz Demétrio Koch/RECORD

No The Love School - Escola do Amor deste sábado (15), Renato e Cristiane Cardoso abordam o tema: Casamento: sonho ou o fim da aventura?.

Para ilustrar o assunto, os professores contam a história do casal Gabrielle e Rômulo. A família de Gabrielle enfrentava muitos conflitos, principalmente por questões financeiras. Seu pai era agressivo com sua mãe. Gabrielle passou por depressão, crises de ansiedade e automutilação. Sentindo-se solitária, tentou preencher o vazio com novos relacionamentos e chegou a viver uma experiência abusiva.

Rômulo, por sua vez, era o caçula de um lar desestruturado. Antes de Gabrielle, ele teve apenas uma namorada. Dedicava-se completamente a ela, sem perceber que essa entrega não era recíproca.

Ambos se conheceram nas palestras, já curados de suas dificuldades, e tinham a certeza de ter encontrado a pessoa certa. Mesmo sendo jovens, decidiram se casar, apesar da oposição familiar. Seus familiares acreditavam que eles precisavam de mais experiências e que o casamento os impediria de crescer profissionalmente. Mesmo assim, seguiram em frente, estão casados há dois anos e muito felizes.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.