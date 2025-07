‘Como Simplificar um Relacionamento a Dois?’ é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (19) Renato e Cristiane Cardoso contam a história de um casal que enfrentou sérias dificuldades na vida a dois Love School Escola Amor|Do R7 18/07/2025 - 11h07 (Atualizado em 18/07/2025 - 11h07 ) twitter

The Love School - Escola do Amor mostra um exemplo real de superação no relacionamento a dois Demétrio Koch/RECORD

Neste sábado (19), o The Love School - Escola do Amor, comandado por Renato e Cristiane Cardoso, abordará o tema: Como simplificar um relacionamento a dois?.

Os professores contam a história real de Victor e Andreza, que enfrentaram sérias dificuldades na vida a dois. Ele nunca quis se casar, mas desejava ser pai. Quando conheceu Andreza, não buscava um compromisso sério. No entanto, o relacionamento avançou rapidamente e, em poucos meses, ela engravidou. Sem estrutura emocional ou conhecimento sobre como lidar com a situação, decidiram morar juntos, e os conflitos começaram logo em seguida.

Falta de diálogo, agressividade, orgulho e desrespeito marcaram a convivência. Ela era impulsiva, agressiva e não sabia ouvir. Victor, por sua vez, também era orgulhoso e inflexível. A relação chegou a tal ponto de desgaste que a convivência se tornou insustentável.

A vida do casal estava desmoronando em todas as áreas, inclusive na financeira. Eles quase se separaram, até que conheceram as palestras da Terapia do Amor, onde aprenderam a reconstruir sua relação de forma saudável.

Os professores ensinam que é possível viver a dois de forma mais leve, desde que ambos estejam dispostos a aprender e mudar.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.