De um lar destruído à destruidora de lares é o tema do próximo The Love School - Escola do Amor deste sábado (24) Professores falam sobre a história de Carolina, uma garota que necessitava de carinho e atenção, coisas que ela não tinha dentro de casa; não perca! Love School Escola Amor|Do R7 23/08/2024 - 11h26 (Atualizado em 23/08/2024 - 11h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Renato e Cristiane Cardoso abordam, ao vivo, o tema: De um lar destruído à destruidora de lares Demétrio Koch/RECORD

No The Love School - Escola do Amor, que vai ao ar no próximo sábado (24), Renato e Cristiane Cardoso abordam, ao vivo, o tema: De um lar destruído à destruidora de lares.

Para isso, os professores contam a história de Carolina. Ela cresceu em uma família desestruturada e foi criada pela avó, longe do pai e da mãe. Por conta disso, se tornou carente e tentava encontrar carinho e aconchego em qualquer canto. Foi assim que, aos 15 anos, se envolveu com um homem que tinha o dobro da sua idade. Ele era ciumento e agressivo, uma péssima influência para Carolina.

Após terminarem, ela teve vários outros relacionamentos tóxicos, se envolveu com drogas e passava necessidade financeira. Saía muito na noitada para conseguir que pagassem suas bebidas. Frequentava casas de swing, gostava de usar as pessoas e ser usada também. Carolina se envolvia com vários homens casados.

Pensou em tirar sua própria vida, mas, no fundo, a única coisa que queria era ter uma família. Foi quando passou a frequentar as palestras e lá conheceu o Kelvin. Ele também tinha um passado de carência e de muita dependência emocional, mas já estava se curando. Os dois se apaixonaram e, logo depois, se casaram.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.