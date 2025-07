‘Despreparados para o Amor’ é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (12) Renato e Cristiane Cardoso contam a história de um casal que superou traumas do passado para aprender a amar Love School Escola Amor|Do R7 11/07/2025 - 12h12 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h12 ) twitter

The Love School - Escola do Amor mostra um exemplo real de superação no relacionamento Demétrio Koch/RECORD

No The Love School - Escola do Amor do próximo sábado (12), Renato e Cristiane Cardoso vão abordar um tema muito presente na vida de muitos casais: Despreparados para o Amor. O programa mostrará como traumas do passado e a falta de referências familiares podem impactar diretamente a vida amorosa de uma pessoa e como é possível superar essas barreiras.

O casal convidado da semana é um exemplo real de superação. Vitor e Aline se conheceram através do aplicativo Quero Te Conhecer, desenvolvido especialmente para os participantes das palestras da Terapia do Amor. Ambos carregavam marcas profundas da infância e da juventude.

Vitor viu seus pais se separarem quando ainda tinha 12 anos, o que o deixou extremamente desconfiado. O medo de se machucar o fez evitar qualquer tipo de relacionamento durante anos. Aline, por sua vez, cresceu com dúvidas, complexos e inseguranças que também a afastaram de experiências amorosas.

Ambos chegaram à vida adulta sem experiências amorosas significativas e acreditando que não estavam prontos para amar. No entanto, foi justamente dentro do ambiente da fé e do autoconhecimento que encontraram um ao outro e, juntos, começaram a reconstruir suas histórias.

Os professores mostrarão como Vitor e Aline superaram o passado e aprenderam a se relacionar com maturidade, mesmo sem modelos positivos. Um exemplo de que nunca é tarde para aprender a amar de forma consciente e verdadeira.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.