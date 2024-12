Edição especial: The Love School - Escola do Amor mostra como transformar a vida amorosa e recomeçar Neste sábado (7), Renato e Cristiane Cardoso revelam como identificar o caminho certo para um relacionamento feliz e duradouro Love School Escola Amor|Do R7 06/12/2024 - 11h12 (Atualizado em 06/12/2024 - 11h12 ) twitter

Renato e Cristiane Cardoso falam sobre mudança de destino no amor Demétrio Koch/RECORD

O The Love School - Escola do Amor deste sábado (7), será ao vivo com apresentação de Renato e Cristiane Cardoso. Nesta edição especial, o tema Mudança de destino no amor trará reflexões e ensinamentos para quem deseja transformar sua vida amorosa.

Os professores vão abordar questões como: é possível recomeçar mesmo depois de tantas frustrações? O que fazer para mudar o rumo da sua história amorosa? E como identificar o caminho certo para um relacionamento feliz e duradouro? Muitas pessoas já sofreram tanto que acabam desistindo por acreditar que não darão certo com ninguém.

Mas isso pode ser diferente, basta encontrar o destino certo. Com dicas práticas, exemplos reais e uma conversa franca, The Love School - Escola do Amor promete ajudar casais a redefinirem suas escolhas e traçarem um novo destino no amor.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.