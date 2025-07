‘Felizes por tempo limitado’ é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (5) Renato e Cristiane Cardoso contam uma história real de um casal em crise Love School Escola Amor|Do R7 04/07/2025 - 10h42 (Atualizado em 04/07/2025 - 10h42 ) twitter

The Love School - Escola do Amor mostra a história real de um casal em crise Demétrio Koch/RECORD

Neste sábado (5), o The Love School - Escola do Amor, comandado por Renato e Cristiane Cardoso, traz um tema que vai mexer com o telespectador: Felizes por tempo limitado.

A atração mostra a história de Johny e Irlene, um casal que enfrentou muitos desafios na vida a dois por conta da ausência emocional, orgulho e falta de diálogo.

Johny sempre foi um homem de compromisso e acreditava que prover era sua principal missão. No entanto, por mais que se esforçasse para oferecer o melhor materialmente, faltava-lhe presença emocional. Vivia para o trabalho, e isso deixou marcas profundas nos relacionamentos anteriores.

Quando conheceu Irlene, viu a oportunidade de viver uma relação mais leve, com mais entrega e afeto. Mesmo assim, os problemas surgiram. Após as brigas, ela ficava dias sem falar com ele, e Johny se aborrecia com o silêncio da esposa. O clima entre eles era tenso: passavam quatro dias brigados e apenas dois em harmonia.

O medo de ceder e o orgulho mantinham os dois em constante disputa. Ele, com um temperamento machista, queria impor sua vontade. Ela, independente, fazia tudo sozinha e se sentia presa emocionalmente. Entre idas e vindas, buscavam se entender — mas o ciclo de conflitos se repetia.

Foi assim que conheceram as palestras da Terapia do Amor, dando início a uma nova fase na tentativa de reconstruir a relação.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.