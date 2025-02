‘Fiz do meu casamento um problema’ é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (25) Renato e Cristiane Cardoso apresentam a história de um casal que precisou reencontrar o equilíbrio na relação; saiba mais! Love School Escola Amor|Do R7 24/01/2025 - 11h28 (Atualizado em 24/01/2025 - 14h30 ) twitter

Cristiane e Renato Cardoso falam sobre a reencontrar o equilíbrio do casamento Demétrio Koch/RECORD

O programa The Love School - Escola do Amor deste sábado (25) aborda o tema “Fiz do meu casamento um problema”. O objetivo é mostrar que as expectativas criadas durante o namoro podem levar a frustrações caso não haja preparo para a vida a dois. Para exemplificar, Renato e Cristiane Cardoso apresentam a história de Fernando e Mariana, que começaram a namorar na adolescência, aos 16 e 15 anos, respectivamente.

Desde cedo, ela demonstrava insegurança e orgulho, mas as dificuldades aumentaram com a chegada do primeiro filho. Quando o bebê, com pouco mais de um ano, passou a sofrer convulsões, o casal se viu sem direção. A imaturidade os impediu de lidar com a situação de forma racional, tornando o relacionamento cada vez mais distante, o que fez com que ela entrasse em depressão.

Os professores se mobilizam para mostrar que as expectativas criadas durante o namoro podem levar a frustrações se não houver preparo para a vida a dois. Diante do desespero, a mãe de Fernando, já familiarizada com as palestras, sugeriu que os dois buscassem ajuda na Terapia do Amor. Foi lá que aprenderam sobre suas responsabilidades no casamento e encontraram um novo caminho para a relação.

The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.