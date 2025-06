‘Frente a frente com a solidão’ é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (14) Os professores Renato e Cristiane Cardoso fazem uma reflexão sobre traumas afetivos, superação e reconstrução emocional Love School Escola Amor|Do R7 13/06/2025 - 10h34 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h34 ) twitter

The Love School - Escola do Amor mostra como vencer a dor da solidão e se abrir para um novo amor Demétrio Koch/RECORD

Neste sábado (14), o The Love School - Escola do Amor apresenta uma história comovente sobre superação emocional e reconstrução amorosa. Os professores Renato e Cristiane Cardoso contam a trajetória de Raquel e Edson. Ambos vieram de casamentos que não deram certo, tinham filhos que dependiam totalmente deles e precisaram colocar uma máscara de força — mesmo chorando à noite, quando estavam a sós.

Antes de conhecer Edson, Raquel passou a frequentar as palestras da Terapia do Amor. Com o incentivo da filha, decidiu curar mágoas antigas e rever atitudes que prejudicaram seu relacionamento anterior. Edson também reconheceu suas marcas do passado e, ao abrir mão do orgulho, deu o primeiro passo rumo à transformação.

Juntos, aprenderam a respeitar e lidar com a bagagem emocional um do outro — um processo que muitos evitam ao optarem por permanecer sozinhos após decepções. Mas o programa mostra que, embora a solidão possa parecer uma proteção, ela muitas vezes esconde tristeza e ansiedade.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.